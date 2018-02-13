Halaskargazi Caddesi'nde öğle saatlerinde iki grup arasında tartışmaya çıktı. Kavgaya karışan 4 kişi başına aldıkları darbeler ile yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ara sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekiler tarafından polis çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaralananlar ise ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan arbede sırasında bir taksi de hasar gördü.

HAMİLE KADIN FENALAŞTI

Hasar gören taksi ile yoldan geçen ve biranda kavganın ortasında kalan taksi şoförü Ertan Aktürk taksisinde bulunan yolcusunun hamile olduğunu ve fenelaştığını belirtti. "Araçta hamile müşterim vardı. Biranda kavganın ortasında kaldık. Ellerinde taş ve sopa olan bir grup arabama saldırmaya başladı. Hamile kadın fenalaştı onu da hastaneye götürdüm" dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ellerinde taş ve sopa olan grup ara sokaktan çıkarak yolun karşısına geçtiği ve o sırada vatandaşların da etrafa kaçıştığı yansıyor.

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