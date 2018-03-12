Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bir işhanının 5. katında oluşturulan lüks sanal kumarhaneye operasyon düzenlendi. Bilgisayar üzerinden sanal kumar oynayan 2 kişi ile 2 çalışan gözaltına alındı. Sanal kumar oynatılan ana sistemin yurtdışında olduğu yazılımının ise hileli olduğu tespit edildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halaskargazi Caddesi'nde bir işhanının 5. katındaki bir bölümün lüks bir kumarhaneye dönüştürüldüğünü belirledi. Gözaltı müdahale timleri, koçbaşı ile işyerinin kapısını kırarak içeri girdi. Sanal kumarhane sorumlusu Fehmi S. ile işyeri çalışanı Bilal A. gözaltına alındı. Operasyon sırasında bilgisayar üzerinden sanal kumar oynayan Cevriye N. ve Ayşe K. da suçüstü yakalandı.



KUMAR HESAP DEFTERİNE EL KONULDU

Sanal kumarhanede yapılan aramalarda, kumar oynayanların yatırdığı paralar ile kazandığı ve kaybettiği paraların hesabının yazıldığı kumar hesap defteri ele geçirildi. Böylece kumar oynayan kişilerin kaydı da polisin eline geçti. Ayrıca sanal kumar oynatılan 13 adet monitör, 11 adet hard disk ve 9 adet bilgisayar kasasına el konuldu.



KOLLU SANAL KUMAR

"Slots" ismi verilen sanal kumar, bilgisayar üzerinden oynanıyor. Kumar oynayacak kişi parasını işletme sahibine yatırıyor. Yatırdığı para miktarı oranında sanal kredi alıyor. Daha sonra kollu kumar makinelerinde olduğu gibi, aynı cins 5 meyve bulunursa oynayan yatırdığı para miktarı kadar para kazanıyor, bulamazsa da yatırdığı para oranında kaybediyor.



YURTDIŞINDA HİLELİ YAZILIM

Sanal kumar oynatılan ana sistemin yurtdışında olduğu belirlendi. Sanal kumar yazılımının hileli olduğu ve oynayan kişinin yüzde 80 oranında kaybetmeye yönelik programlandığı tespit edildi. Her şeye rağmen kumar oynayan kişinin kazanması durumunda da yurtdışında bulunan ana distribütörün mekan sahibinin zararını karşılıdığı böylece mekan sahibinin hiç kaybetmediği tespit edildi. İşyeri sorumlusu olan Fehmi S. "kumar oynama, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak ve mühür fekki" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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