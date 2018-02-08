Şişli Mecidiyeköy'de Ali K. isimli şahsın sokak ortasında boşanmak üzere olduğu eşini güpegündüz vahşice öldürdüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Eşi Leyla K.'yı boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan 51 yaşındaki Ali K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, Şişli Mecidiyeköy Aytekin Kotil Caddesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda , manavdan dönen Leyla K. boşanmak üzere olduğu eşi Ali K.'nın saldırısına uğramış. Ali K. önce eşinin boğazını kesmiş ardından polise teslim olmuştu. Cinayete kurban giden kadından geriye kanlı portakal poşeti kalırken, vahşice işlenen cinayet kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Leyla K. elinde poşetle yürürken yanına boşanmak üzere olduğu eşi Ali K. geliyor. Ali K. bir süre boşanmak üzere olduğu eşiyle yürüdükten sonra Leyla K.'nin boğazına bıçağı dayıyor. Ardından Ali K. yere düşen kadına defalarca bıçak saplıyor.

"PİŞMANIM" DEDİ

Eşini öldüren Ali K., bugün Şişli'deki polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Nöbetçi savcı tarafından sorgulanan Ali K., suçunu kabul etti. K.'nın ifadesinde, bir haftadır ayrı olduğunu belirttiği eşinin kendisine boşanma davası açtığını olay günü aralarındaki tartışma sonrasında eşini bıçakladığını ve pişman olduğunu söylediği belirtildi. Savcılık, Ali K.'yı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ali K., "Eşini kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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