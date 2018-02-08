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Şişli'deki vahşi cinayet kamerada

Vahşi cinayet kamerada! Ali K. isimli şahsın boşanmak üzere olduğu eşini vahşice öldürdüğü anlar kameralara yansıdı. Cinayete kurban giden kadından geriye kanlı portakal poşeti kalırken, vahşice işlenen cinayet kameralara saniye saniye yansıdı.

08.02.2018 - 11:33 | Güncelleme: İHA

Şişli Mecidiyeköy'de Ali K. isimli şahsın sokak ortasında boşanmak üzere olduğu eşini güpegündüz vahşice öldürdüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Eşi Leyla K.'yı boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan 51 yaşındaki Ali K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İHA'nın haberine göre, Şişli Mecidiyeköy Aytekin Kotil Caddesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda , manavdan dönen Leyla K. boşanmak üzere olduğu eşi Ali K.'nın saldırısına uğramış. Ali K. önce eşinin boğazını kesmiş ardından polise teslim olmuştu. Cinayete kurban giden kadından geriye kanlı portakal poşeti kalırken, vahşice işlenen cinayet kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Leyla K. elinde poşetle yürürken yanına boşanmak üzere olduğu eşi Ali K. geliyor. Ali K. bir süre boşanmak üzere olduğu eşiyle yürüdükten sonra Leyla K.'nin boğazına bıçağı dayıyor. Ardından Ali K. yere düşen kadına defalarca bıçak saplıyor.

"PİŞMANIM" DEDİ

Eşini öldüren Ali K., bugün Şişli'deki polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Nöbetçi savcı tarafından sorgulanan Ali K., suçunu kabul etti. K.'nın ifadesinde, bir haftadır ayrı olduğunu belirttiği eşinin kendisine boşanma davası açtığını olay günü aralarındaki tartışma sonrasında eşini bıçakladığını ve pişman olduğunu söylediği belirtildi. Savcılık, Ali K.'yı tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ali K., "Eşini kasten öldürme" suçundan tutuklandı.    

 

 

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YORUMLAR 48
  • Misafir 2 dakika önce
    İDAM...
  • Misafir 31 dakika önce
    bir erkek olarak yazıyorum ne kadar haklı olursan ol zaten daha güçlü olduğun ortadayken bir insanı öldürmeye yaralamaya darp etmeye kimsenin hakkı yoktur. Sana saldırı kendini korursun ama keyfe keder sırf işine gelmedi diye kimseye bu kötülüyü yapamazsın hayvanlar bile yapmaz okadar.
  • Misafir 1 saat önce
    insanlar yaşasın istiyoruz ülkede çok mu? kimse kimsenin tapulu malı değil. Ahlak örf töre anlayışınız batsın insanlık adına hiç bir şey yok dinde de yok ama yapıyo bu cani varlıklar madem öldüreceksen birini kendini öldür defol git bu dünyadan hastalıklı beğinler. Resmen insan doğruyolar ya bu ne canilik nasıl öldürürsün bi insanı
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