Şişli'deki yangında apartman sakinleri sokağa döküldü

Şişli'de sabah saatlerindeki çıkan yangında apartman sakinleri sokağa döküldü. Kısa süreli paniğin yaşandığı yangında itfaiye ekipleri bina içerisinde yakılan dolabı söndürmesinin ardından apartman sakinleri rahat bir nefes aldı.

İHA'nın haberine göre yangın, saat 07:00 sıralarında Şişli Kükürtlü sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bina içerisinden dumanların yükseldiği gören vatandaşlar büyük bir panikle evlerinden çıkarak sokağa indi. Durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildiren vatandaşlar panikle sokak üzerinde beklemeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina içerisinde yanan dolaba söndürmesinin ardından yakılan dolabı bina dışına çıkarttı. Sokak üzerinde kısa süreli yaşanan panik daha sonra sona ererken, yangın esnasında evlerinden çıkan vatandaşlar yeniden evlerine girdi.

Öte yandan polis ekipleri, aynı mahallede 1 saat arayla çıkan yangınlar nedeniyle çevrede inceleme başlattı.