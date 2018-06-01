‘Şişli Etfal 1899’daki orijinali gibi yapılacak’

Tarihi 1899 yılına dayanan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yıl sonuna kadar Seyrantepe’de yapılan yeni binasına ve Sarıyer’deki ek binasına taşınacak. Hastaneye ilişkin taşınma kararı beraberinde tartışmaları da getirdi. Hastanenin taşınmaması için eylemler de yapıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu 3 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Şişli Etfal’i kültür olarak aynı şekilde devam ettireceklerini ve bu bölgede sağlık hizmeti sunmaya devam edeceklerini belirtmişti. Hastanenin eski yerine ilişkin bir açıklama da dün Başhekim Prof. Dr. Hacı Mustafa Özdemir’den geldi. Yıl sonuna kadar hizmet verecekleri yeni binalara geçeceklerini belirten Özdemir, “Hastanemiz şu anda 700 yatak kapasitesindeyken, yeni hastane lerimizle 1000 yatak kapasitesine çıkacak. En modern tıbbi cihazlarla donatılmış bir şekilde hastalarımıza hizmet vereceğiz. İki tane hastaneye taşınıyoruz. Bölünmüyoruz, büyüyoruz” dedi.

SAĞLIK KAMPUSU

Başhekim Özdemir, mevcut binanın yıl sonunda yıkılacağını belirterek, “Bu yıkılan binaların yerine 1899’daki aynı sistem sağlık kampusu kurulacak. 1899’da hizmete giren hastanenin binalarını yıktılar. Yıkılınca o güzelim tarihi doku yok oldu. Geriye sadece saat kulesi kaldı. Biz o ruhaniyeti, o mirası tekrar canlandırmak için uluslararası bir mimarlık şirketiyle görüşmeler yapıyoruz. Yeni yapılan hastanede tüm birimler, üniteler olacak. Hatta çok daha orijinal şeyler de olacak. Yıl sonunda tamamen buradan ayrılmış olacağız” diye konuştu.

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