1899’da Osmanlı padişahı II. Abdülhamid’in emriyle kurulan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınıyor. Hastanenin 1 ay içinde Sarıyer-Çayırbaşı ve Seyrantepe’de yer alan 2 ayrı hastaneye taşınması planlanıyor. Hastanenin taşınmasını engellemek için kurulan Şişli Etfal Dayanışması Platformu, dün hastane önünde eylem yaptı.
‘YENİ YÜZÜYLE DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK’
Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre; platform adına açıklama yapan Burak Yıldırım isimli hasta yakını, “Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Kâğıthane’den 700 bine yakın nüfus hastaneden hizmet alıyor. Plan, Şişli Etfal Hastanesi’nin yok edilmesi planıdır” dedi.
Açıklamanın ardından mahallelerde, sokaklarda, pazarlarda, kahvehanelerde, işyerlerinde elinde broşürlerle gezeceğini ve imza toplayacağını belirten Şişli Etfal Dayanışması Platformuna Türk Tabipler Birliği Başkanı Raşit Tükel’e, bölge esnafı, hastane çalışanları ve hasta yakınları da destek verdi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 3 Mayıs’ta yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: “Binalarımız fiziki anlamda yetersiz. Seyrantepe’de çok lüks ve altyapısı kuvvetli bir hastane yapılıyor. Sarıyer’de bitirdiğimiz bir hastanemiz daha var. Bazı kliniklerin bazı bölümlerini de oraya nakledeceğiz. Vatandaşlar tedirgin olmasın, Şişli Etfal’i kültür olarak aynı şekilde devam ettireceğiz, bu bölgede sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Tarihi misyonunu, mirasını yaşatacak ve yeni yüzüyle dünyaya örnek bir proje hazırlıyoruz.”
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