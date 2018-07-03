Liseye Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri dün başladı. Veliler 13 Temmuz’a kadar tercihlerini yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dün velilere tercih yapmaları için e-okul sistemini açtı. Ancak veliler sisteme yoğunluktan dolayı erişimde zorlandı, sistem sürekli “hata” verdi.

Çocuklarının kimlik ve okul numaraları ile sisteme giriş yapan velilerin karşısına ekranda ilk olarak “2018 yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar tercih listesi” çıktı. Yerel yerleştirmede öğrencinin ev ve okul çevresinden seçilmiş okullar yer aldı.

Bazı öğrencilere yerel yerleştirmede kendi kayıt alanından tercih yapmaları için 15 okul çıktı, bazılarına 5 okul sunuldu. HER

ÖĞRENCİYE İMAM HATİP VE MESLEK LİSESİ

Örneğin İstanbul Sarıyer’deki bir öğrencinin kendi kayıt alanında 6 meslek, 6 Anadolu, 2 imam hatip lisesi olmak üzere 13 okul var. Komşu kayıt alanında ise 1 tane meslek lisesi bulunurken, kayıt alanı dışındaki üçüncü seçenekte öğrenciye okul sunulmadı. Yine aynı ilçeden bir başka öğrencinin kayıt alanında 5’i Anadolu, 8’i meslek, 2’si imam hatip lisesi olmak üzere 15 okul yer aldı. Bu öğrencinin komşu kayıt alanı ve kayıt alanı dışında seçebileceği okul sunulmadı.

Bir başka örnek İstanbul Güngören’deki öğrencinin kayıt alanında 7 okul var. Bunların 3’ü Anadolu, 3’ü meslek, 1’i meslek lisesi. Komşu kayıt alanında 1 meslek lisesi var. Diğer alanda ise seçebileceği okul yok.

Üsküdar’da oturan bir başka öğrencinin kayıt alanında ise 2 Anadolu, 1 imam hatip ve 4 meslek lisesi olmak üzere 7 okul yer alıyor. Bu öğrencinin komşu kayıt alanında 9 okul var. Bunların 4’ü imam hatip, 4’ü Anadolu, 1’i meslek lisesi. Bu öğrencinin kayıt alanı dışında seçebileceği okul yok.

Veliler sınavla öğrenci alan liseler listesine ancak yerel yerleştirme tercihlerini yaptıktan sonra ulaşabildi.