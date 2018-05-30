HT Egeli'de yer alan habere göre, Muğla’nın Datça ilçesi Sarı Liman mevkiinde mühürlenmesine rağmen inşaatı devam eden SİT alanı içerisinde kalan alandaki villanın yıkımı başladı. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “27 Nisan’da binanın yıkım kararı alınmıştı. Muğla 1. İdare Mahkemesi birinci derece doğal ve üçüncü derece arkeolojik SİT alanı içerisinde yapımı asla mümkün olmayan bir inşaatın, ileride telafisi güç zararlara yol açabileceği düşüncesiyle yıkım kararının durdurulması istenmişti. Muğla 1. İdare Mahkemesi bizden eksik olan evrakları istedi. Çevre Şehircilik Müdürlüğü, Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü bu bina ile yıkım kararı vardı Muğla 1. İdare Mahkeme belediyeyi haklı gördü. O bölgede yaşayan Emecik halkına da bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Hiçbir yapılaşmanın olmadığı yerde çarpık yapılaşmayı önlemek için yarınlarımıza güzel bir Datça bırakmak istiyoruz. Bu yapının zaten imar affından yararlanması mümkün değildi. Belediye olarak ihaleye çıkarak yıkımı gerçekleştirdik” dedi.

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