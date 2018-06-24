Sivas seçim sonuçları 2018

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Sivas 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Sivas 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 89.21 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:24 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 92.4 … Sivas 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 258.956 oyla yüzde 72.81 - Muharrem İnce: 68.205 oyla yüzde 19.18 - Meral Akşener: 21.935 oyla yüzde 6.17 - Temel Karamollaoğlu: 4.916 oyla yüzde 1.38 - Selahattin Demirtaş: 1.173 oyla yüzde 0.33 - Doğu Perinçek: 482 oyla yüzde 0.14 aldı.



Sivas 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 258.956 oyla yüzde 72.81Muharrem İnce: 68.205 oyla yüzde 19.18Meral Akşener: 21.935 oyla yüzde 6.17Temel Karamollaoğlu: 4.916 oyla yüzde 1.38Selahattin Demirtaş: 1.173 oyla yüzde 0.33Doğu Perinçek: 482 oyla yüzde 0.14

Genel seçime katılımın yüzde 89.43 oranında sağlandığı Sivas il genelinde saat 21:24 itibarıyla sandıklar yüzde 89.7 oranında açıldı. 2018 Sivas seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 256.307 oyla yüzde 74.32 - Millet İttifakı: 79.761 oyla yüzde 23.13 oranında oy aldı. 2018 Sivas seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 190.187 oyla yüzde 55.15 - MHP: 66.120 oyla yüzde 19.17 - CHP: 49.907 oyla yüzde 14.47 - İYİ Parti: 23.605 oyla yüzde 6.85 - SP: 6.249 oyla yüzde 1.81 - HDP: 5.486 oyla yüzde 1.59



Saat 21:24 itibarıyla 2018 Sivas seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 256.307 oyla yüzde 74.32Millet İttifakı: 79.761 oyla yüzde 23.13AK Parti: 190.187 oyla yüzde 55.15MHP: 66.120 oyla yüzde 19.17CHP: 49.907 oyla yüzde 14.47İYİ Parti: 23.605 oyla yüzde 6.85SP: 6.249 oyla yüzde 1.81HDP: 5.486 oyla yüzde 1.5916 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…