Sivas 4 Eylül Bld. - Afjet Afyonspor maçı istatistikleri

Sivas 4 Eylül Bld. ve Afjet Afyonspor, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Türkiye 2.Lig Play Off Çeyrek Final Kırmızı Grup maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. Sivas 4 Eylül Bld., son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Afjet Afyonspor son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 541 kodlu maçı oynayanlar; Sivas 4 Eylül Bld. galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Afjet Afyonspor galibiyet oranı 0.00.

Sivas 4 Eylül Bld. son hafta oynanan Etimesgut Belediyespor maçında 1-2 kazandı.

Afjet Afyonspor ise Diyarbakır B.Ş.Diskispor karşılaşmasında 0-1 kazandı.