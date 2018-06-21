Sivas AK Parti milletvekili aday listesi

27. Dönem Genel Seçim milletvekili adayları belli oldu. 24 Haziran 2018, Pazar günü yapılacak seçimlerde Sivas AK Parti milletvekili adayları açıklandı. İşte AKP'nin Sivas Milletvekili listesi...
Sivas Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayları
|
S.NO
|
ADI
|
SOYADI
|
ÖĞRENİM
|
MESLEĞİ
|
1
|
İSMET
|
YILMAZ
|
YÜKSEK
|
HUKUKÇU
|
2
|
MEHMET HABİB
|
SOLUK
|
YÜKSEK
|
MÜHENDİS / MİMAR
|
3
|
SEMİHA
|
EKİNCİ
|
YÜKSEK
|
YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
|
4
|
RÜSTEM
|
YÜCE
|
YÜKSEK
|
SERBEST/ÖZEL
|
5
|
YAŞAR
|
SAYAN
|
YÜKSEK
|
SERBEST/ÖZEL
BAKAN YILMAZ: "BÜYÜK BİR DESTANI 24 HAZİRAN'DA YAZACAKSINIZ"
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu aziz millet güçlü bir cumhurbaşkanı, güçlü bir parlamento, güçlü bir Türkiye'yi tercih edecektir." dedi. Yılmaz, Hak-İş Sendikası Sivas Şubesini ziyaretinde, AK Parti hükümetleri döneminde sağlıkta, eğitimde, toplu konutta, ulaşımda, sosyal yardımlarda her alanda hizmet geldiğini söyledi. Yılmaz, Sivas'ın kamu yatırımları arasında en fazla hizmet alan illerin arasında yer aldığını da vurguladı.Türkiye'nin üç kat büyüdüğünü dile getiren Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere de değinerek şunları kaydetti:"Bu seçimde bizim sadece yurt içindeki muhaliflerimiz yok, bunun yanında yurt dışındaki bütün güçleri siz de takip ediyorsunuz. Bizim partimizin hiçbir temsilcisine, hiçbir milletvekiline, bakanımıza, toplantı, propaganda yapma imkanı tanınmazken bizim dışımızdaki bütün muhaliflere Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa ve Avusturya'da bütün imkanlar seriliyor. Aleyhimizde yazı çıkıyor, onların lehinde yazı çıkıyor. İnanıyoruz ki bu aziz millet 24 Haziran'da öyle bir oy kullanacak ki kullandığı oyla kimi sevindirip kimi üzeceğine karar verecek. Hangi oyu kullanırsanız İsrail sevinir, hangi oyu kullanırsanız Filistin sevinir, hangi oyu kullanırsanız Saraybosna sevinir. Bu aziz millet oy kullanırken bunları göz önüne alacaktır. Bu aziz millet güçlü bir cumhurbaşkanı, güçlü bir parlamento, güçlü bir Türkiye'yi tercih edecektir. Bu ne için lazım, evlatlarınız için lazım. Türkiye'yi 21. yüzyılda daha güçlü yapmak için lazım, refahı artırmak için lazım, herkesin işinin, aşının, evinin, barkının olması için lazım."
Türkiye'nin ateş çemberi içerisinde bir istikrar adası olduğunu söyleyen Yılmaz, "Öyle olmasa dışarıdan hiç kimse buraya gelmezdi, 'Türkiye süper güç' demezdi. Öyle olmasa Amerika Mümbiç planında geri adım atmazdı. Bu nedenle Türkiye'nin istikrar ve güven doğrultusundaki her seçimde iradesini, tercihini kullanmış olmasından kaynaklanıyor. İnanıyoruz ki bundan sonraki yapılacak seçimlerde aynı doğrultuda oy kullanacaksınız. Bu zamana kadar hep destan yazdınız, inşallah daha büyük bir destanı 24 Haziran'da yazacaksınız." diye konuştu.Yılmaz, Hizmet-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek'ten sendikanın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Yılmaz daha sonra kentteki bazı sendikaları ziyaret etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.