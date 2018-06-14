Sivas halkı, İslam aleminin en büyük mutluluk ve sevinç günlerinden biri olan Ramazan Bayramı'nı heyecanla bekliyor. Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i oruç tutarak eçiren Sivaslılar, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Halk arasında 'Şeker Bayramı' olarak da bilinen Ramazan Bayramı namazı Sivas'ta saat kaçta kılınacak? İşte 15 Haziran Sivas bayram namazı saati...

SİVAS BAYRAM NAMAZI SAATİ! (RAMAZAN BAYRAMI 2018)

Sivas Ramazan Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Ramazan Bayramı, sabah kılınacak bayram namazının ardından idrak edilmeye başlanacak. Sivas Merkez'de Ramazan Bayramı namazı saati 5:48 olarak görülüyor.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden alınan bilgiye göre Sivas'nın ilçelerinin bayram namazı saatleri:

SİVAS 5:48 AKINCILAR 5:42 ALTINYAYLA 5:50 DİVRİĞİ 5:45 DOĞANŞAR 5:45 GEMEREK 5:53 GÖLOVA 5:41 GÜRÜN 5:50 HAFİK 5:46 İMRANLI 5:43 KANGAL 5:48 KOYULHİSAR 5:43 SUŞEHRİ 5:43 ŞARKIŞLA 5:52 ULAŞ 5:49 YILDIZELİ 5:49 ZARA 5:45

SİVAS'TA BAYRAMDA ULAŞIM

Sivas'ta Ramazan Bayramı'nda vatandaşların şehir içi ulaşımda sıkıntı yaşamaması için bayramın birinci ve ikinci günleri halk otobüsleri ücretsiz hizmet verecek.

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan düzenlemeye göre 13 Haziran Çarşamba ve 14 Haziran Perşembe günleri Yukarı Tekke Mezarlığına ziyaretler için eski adliye arkası durağından direk otobüs seferleri olacak. Ramazan Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde ise şehir içi halk otobüsleri ücretsiz olacak. Halk otobüsü seferleri birinci gün sabah 09.00'da, iki ve üçüncü gününde ise 08.00'de başlayarak gece 01.00'e kadar devam edecek.

Öte yandan belediye tarafından Sivas Nuri Demirağ Havaalanı’na yapılan otobüs seferleri ise bayram süresince devam edecek. Vatandaşlar tüm seferlerle ilgili detaylı bilgiyi 444 58 44 numaralı çağrı merkezini arayarak veya belediyenin internet sitesinden öğrenebilecek.

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