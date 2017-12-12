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STAT: YENİ 4 EYLÜL STADI

SAAT: 19.30

HAKEM: SERKAN TOKAT



GALATASARAY: Eray, Ahmet, Koray, Recep, Tarık, Selçuk, Donk, Emrah, Gökay, Sinan, Eren Derdiyok

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş mücadelesinde Sivas Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

İlk maçı hatırlanacağı üzere Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 5-1 kazanmış ve ikinci maç için önemli bir avantaj sağlamıştı. O karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Yasin Öztekin (2), Emrah Başsan, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok kaydetmişti. Sivas Belediyespor'un tek golü ise Sinan Akaydın'dan gelmişti.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Serkan Tokat görev yapacak. Yardımcılıklarını ise Yusuf Bozdoğan ve Soner Maraş yapacak.

Sivas Belediyespor - Galatasaray

ziraat türkiye kupası