Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Sivas Belediyespor, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta Galatasaray evinde 5-1 kazanmış ve rövanş öncesinde büyük avantaj elde etmişti. Karşılaşma öncesinde futbolseverler de "Sivas Belediyespor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?" aramasını yapıyor. Peki Sivas Belediyespor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda? İşte detaylar.
SİVAS BELEDİYESPOR - GALATASARAY
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında ilk maçı 5-1 kazanan Galatasaray, deplasmanda Sivas Belediyespor'a konuk olacak. Saat 19:30'da başlayacak olan mücadele canlı olarak A Spor kanalından izlenebilecek.
İki takım geçtiğimiz hafta oynanan maçta tarihlerinde ilk kez karşılaşmış, Galatasaray 5-1 kazanmıştı.
Galatasaray, ligde ve kupada olmak üzere oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
Sivas Belediyespor, ligde ve kupada olmak üzere oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
Galatasaray, ligde ve kupada olmak üzere oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.
Sivas Belediyespor, ligde ve kupada olmak üzere oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, 7 gol yedi.
Kupada Galatasaray'da en golcü oyuncu konumunda attığı 2 golle Yasin Öztekin bulunuyor.
Kupada Sivas Belediyespor'da en golcü oyuncu konumunda attığı 2 golle Sinan Akaydın bulunuyor.
GALATASARAY YILDIZLARINI SİVAS'A GÖTÜRMEDİ
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Galatasaray'da bu maçın kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda bu akşam saat 19.30'da Sivas Belediyespor'a konuk olacak. İlk mücadeleyi 5-1 kazanan sarı-kırmızılı takımda Teknik Direktör Igor Tudor, kafileye yıldız isimleri dahil etmedi. Galatasaray'ın Sivas'a hareket eden maç kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:
"Batuhan Şen, Eray İşcan, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Ryan Donk, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Koray Günter, Recep Gül, Gökay Güney, Barış Zeren, Emirhan Civelek, Batuhan Tekin, Ali Ülgen, Celil Yüksel, Sefa Özdemir"
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