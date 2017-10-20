Sivas'ın Şarkışla ilçesinde açlıktan ölmek üzereyken hayvansever tarafından çöplükte bulunan köpek gerekli bakımları yapılarak yaşama döndürüldü.



Sivas'tan Şarkışla ilçesine giden Tolga Erdem, ilçe çöplüğünde ölmek üzere olan kangal kırması cinsi köpeği gördü. İlçe merkezine giden Erdem, Şarkışla Belediyesi'nden yardım istedi.



Çöplüğe gelen belediye ekipleri ölmek üzere olan köpeği alıp ilk müdahalesini yaptıktan sonra Sivas'a özel bir veteriner kliniğine bıraktı.

Köpeğin bakımlarını yapan Veteriner Hekim Atilla Dulkadir, köpeğin kendilerine geldiğinde durumunun çok kötü olduğunu gerekli bakımlarını yaptıklarını söyledi.Dulkadir, "Bize geldi zaman çok kötü durumdaydı. Aşırı derecede su kaybı vardı. Geceden beri sıvı takviyesi yapıldı. Durum gayet iyi. Nabız, solunum gibi bulguları yerine geldi. Diğer köpekler tarafından baya hırpalanmış. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar var. Köpeğin bu hale düşmesinin sebebi açlık. Sağolsun hayvansever bir arkadaş buldu, bize getirdi. Gece misafir ettik. Kene, bit, pire gibi hayvanlar ciddi zararlar vermiş. Durumu şu an iyi. Sabah yemek yedi ve su içti" dedi.



İYİLEŞTİKTEN SONRA SAHİPLENDİRİLEMEZSE BARINAĞA GÖNDERİLECEK



Dulkadir, köpeğin iyileştirildikten sonra isteyen olursa sahiplendireceklerini, aksi takdirde hayvan barınağına yönlendireceklerini söyledi.

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