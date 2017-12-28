İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde, bir kişinin emanet bölümünden aldığı koliyi, şüphe üzerine açtırdı. Koliden, kaçak olduğu değerlendirilen 100 cep telefonu çıktı.

DHA'nın haberine göre, bir telefon bayisi sahibi olduğu saptanan şüphelinin işyerinde yapılan aramada ise 11 kaçak telefon bulundu.

Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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