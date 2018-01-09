Sivas'ta trafik polisleri tarafından durdurulan 17 kişilik servise 28 öğrenci aldığı tespit edilen şoföre para cezası uygulandı.



AA'nın haberine göre trafik polisleri, C.U. yönetimindeki öğrenci servisini Kaleardı Mahallesi Gökmedrese Caddesi'nde durdurdu. Araç içerisini kontrol eden ekipler, 17 kişilik servise 28 öğrenci alındığını tespit etti.



Sürücü C.U.'ya 320 lira para cezası kesildi. Araçtaki fazla öğrenciler ise çağrılan bir başka servise bindirildi. Öğrencilerin bir ilkokuldan robotik kodlama dersi için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER