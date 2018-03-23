Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 5 kişiyi öldüren katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de sevdiği kız Pınar Ezgi Esen'in dedesi Hüseyin, anneannesi Cennet ve babası Tarık Esen ile bakkal sahibi Celal Koral ve oğlu Taylan Koral'ı öldüren katil zanlısı Fırat Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Cennet, Tarık ve Hüseyin Esen ve Celal Koral'ın Ortaköy'de, Taylan Koral'ın ise Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

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