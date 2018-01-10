Sivas'ta, müstakil evde bir araya gelip, alkol alan 4 arkadaş arasında tartışma çıktı. Evin dışında tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşürken, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 00.30'da, Abdülvahabi Gazi Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Müstakil evde, iddiaya göre, birlikte alkol alan 20 yaşındaki Ece Ayşe Y., 18 yaşındaki Kerem Yanardağ, Doğukan Çetintaş ve A.İ. isimli arkadaşlar arasında, tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken 3 arkadaş, evden ayrıldı. Dışarıda da devam eden kavga sırasında Ece Ayşe Y., sokak ortasında Yanardağ ile Çetintaş'ı bıçakla yaraladı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yanardağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kerem Yanardağ'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Doğukan Çetintaş ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Cerrahi Yoğun Bakım Polikliniği'ne sevk edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerden Ece Ayşe Y. ile bıçaklı kavga sırasında yanında bulunan A.İ.'yi Akdeğirmen Mahallesi'ndeki adreste gözaltına aldı. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.
TACİZ TARTIŞMASI SONRASI BIÇAKLAMIŞ
Gece yaşanan cinayet olayının ardından gittikleri evlerinde gözaltına alınan şüpheliler Ece Ayşe Y. ile Ahmet İ., Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandı. Şüpheliler sorgularının ardından polis ekipleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye girişleri sırasında şüpheli Ece Ayşe Y. cinayetle ilgili basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.
Şüpheli Ece Ayşe Y.'nin poliste verdiği ifadesinde, eğlenmek amacı ile arkadaş grubu olarak bir araya geldiklerini anlattı. Bir süre sonra alkolün de etkisi ile Kerem Yanardağ'ın kendisine yönelik elle cinsel tacizde bulunmaya başladığını söyledi. Yapmaması konusunda uyardığı Kerem Yanardağ ve Doğukan Çetintaş ile tartıştıklarını belirten Ece Ayşe Y., daha sonra diğer arkadaşı Ahmet İ. ile evden çıktıklarını ifade etti. Bu sırada Yanardağ ve Çetintaş'ın peşlerinden gelmesi üzerine sokakta kavgaya devam ettiklerini belirten Ece Ayşe Y., üzerinde taşıdığı bıçakla önce Kerem Yanardağ'ı, ardından kendisini dövmeye çalışan Doğukan Çetintaş'ı bıçakladığını ve daha sonra Ahmet İ. ile birlikte koşarak oradan ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.
Şüpheliler Ece Ayşe Y. ve Ahmet İ.'nin adliyedeki sorgusu sürüyor.
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