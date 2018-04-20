Sivas merkeze bağlı Karayün köyünde çiftçilik yapan 55 yaşındaki Ahmet Y., boşanma davası açan 3 çocuk annesi eşi 47 yaşındaki Fatma Y.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü, oğlu Mustafa Y. ve gelini Hürü Y.'yi de yaraladı.



DHA'nın haberine göre olay, bugün sabah saatlerinde merkeze bağlı Karayün köyünde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen çiftçi Ahmet Y., aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisine boşanma davası açan eşi Fatma Y. ile yine tartıştı. Eşini 'Çocuklarının kendisinden olmadığı' yönünde suçladığı öğrenilen Ahmet Y., kendisine ait af tüfeğini alıp, dehşet saçtı. Ahmet Y., önce eşi Fatma Y.'ye, ardından da kendisine engel olmak isteyen oğlu Mustafa Y. ve gelini Hürü Y.'ye peş peşe ateş etti. Silah seslerini duyan komşuları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.



Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Hürü Y. ile hafif yaralı eşi Mustafa Y. ise olay yerindeki müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hürü Y.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Fatma Y.'nin cesedi de otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

1 YAŞINDAKİ KIZLARI DA EVDEYMİŞ



Ahmet Y. ise olay yerine gelen jandarma ekiplerine teslim oldu. Olay sırasında Mustafa ve Hürü Y. çiftinin 1 yaşındaki kızları E.'nin de evde olduğu öğrenildi. Kız bebeğin, komşuları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı belirlendi.



Köy sakinlerinden Ahmet Susuz, yoldan geçerken olayı fark ettiklerini belirterek, "Biz Sivas'a gidiyorduk. Evin önünde kalabalık gördük. Baktığımızda hanımını, çocuğunu, gelinini vurmuştu. Eşi hayatını kaybetti. Çocukları da hastanede. Önce kaçmıştı. Sonra tuvaletin içine girmiş. Çıktı 'Ben buradayım' dedi. Şuurunu kaybetmişti" dedi.





BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER