Sivas'ta bir kişi ev sahibine yakalanmamak için eve cenaze taşıma salıyla girip çıkmış

Sivas'ta uzun süredir ev kirasını ödemediği iddia edilen F.Ç.'nin, ev sahibine yakalanmamak bir camiden aldığı cenaze taşıma salı ile arka balkon penceresinden eve girip çıktığı belirlendi.
DHA'nın haberine göre, işçi emeklisi Adem İlbaşı, 1 yıl önce, kent merkezinde 4 Eylül Mahallesi Şirinevler Caddesi üzerindeki dairesini bir bankada satış temsilcisi olarak çalışan F.Ç.'ye 450 liraya kiraladı. İlk iki ay kirasını zamanında yatıran F.Ç., daha sonra ise ödeme yapmamaya başladı. Ev sahibi İlbaşı, ücreti ödemeyen kiracısına telefondan ulaşamadı. Kiracının çalıştığı bankaya da giden Adem İlbaşı, F.Ç. dışarıda satış temsilcisi olduğu için görüşemedi. Komşular da kiracıyı görmediklerini söyledi. Bunun üzerine hukuki yollara başvuran Adem İlbaşı mahkemeden icra yolu ile tahliye kararı aldırdı, ardından polis eşliğinde evine gitti. Kapıyı kırarak eve giren İlbaşı, kiracısını uyurken buldu, içeride ise çok miktarda biriktirilmiş çöp olduğunu gördü. Evde inceleme yapan polis, arka balkonda bir camiden alınan cenaze taşıma salı buldu. F.Ç.'nin kimseye görünmemek için birinci kattaki eve, arka balkon pencereresinden girip çıktığı ve cenaze taşıma salını merdiven gibi kullandığı belirlendi.
Evi boşaltan İlbaşı, cenaze taşıma salını da ait olduğu camiye teslim etti.
(EV SAHİBİ)
'ÇOK ŞAŞIRDIK'
Gördükleri karşısında kendisinin ve polislerin çok şaşırdığını söyleyen Adem İlbaşı şöyle konuştu:
"Burada oturan F.Ç. isimli vatandaş bir seneye yakındır kira ödemiyordu. Onunla ilgili kirayı alamayınca avukatla icra yoluna başvurduk. Avukat bey protestoları uyguladı, takip etti. Bulamayınca tekrar icra yolu ile evi açtık ve geldik ki vatandaş evin içerisinde yatıyor. Yatağını sermiş, aynı odada yemiş içmiş çöplerini de buraya biriktirmiş, burada kalmış. Komşulara soruyoruz, nereden girip çıktığını kimse görmemiş. Dün biz kapıyı kırarak içeri girdiğimizde uyandı 'Ne oluyor?' diyerek geldi. Emniyet güçleri arkadaşlarımız 'Biz seni arıyoruz, kapıyı kırıyoruz, duymuyorsun' diyerek tepki gösterdi. İcra yoluyla evi boşalttık, eşyalarını teslim ettik. Camiden tabut salını almış. Komşular görmesin diye arka balkondan girip çıkmış eve."
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