Sivas'ta polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İHA'nın haberine göre Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 17 Kasım 2017 tarihinde 'hayalet silah' olarak bilinen "Glock" marka tabancaların sahtesinin satışını yapan ve bunlardan alan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

4 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Sivas merkez, bağlı ilçe ve köylerinde polis ekipleri operasyon düzenlendi.

14'Ü TUTUKLANDI

Farklı tarihlerde iki aşamalı gerçekleştirilen operasyonda silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddiasıyla 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 21'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen E.K., B.K., M.M., E.K., S.A., N.T., E.K., M.M., M.D., İ.Y., T.G., H.Y., C.Ö. ve Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İŞ VE EV ADRESLERİNDE CEPHANE BULUNDU

Operasyonda şüphelilerin ikamet adreslerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 adet Glock marka ruhsatsız tabanca, 9 adet farklı çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 1 adet Glock tabanca namlusu, 44 adet şarjör, bin 730 adet tabanca fişeği, 5 adet ruhsatsız av tüfeğiyle 240 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.





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