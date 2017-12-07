Türkiye'nin önemli geçitleri arasında yer alan, "Karadeniz-Akdeniz bağlantı yolu" olarak bilinen Sivas-Suşehri karayolunun 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

AA'nın haberine göre; sürücüler, araçlarına zincir takarak yola devam etti. Karayolları'nın karla mücadele ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, kent merkezinde de kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.

Kentteki hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don olayının beklendiği kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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