Sivas’ta kargodan koliden çıkan gazdan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı, AFAD ekipleri inceleme başlattı.



İHA'nın haberine göre, Manisa’dan kargo ile tarım ilacı olarak Sivas’a gönderilen bir koli, Gültepe Mahallesi'ndeki şubede nakil sırasında hasar gördü. Koliden çevreye beyaz bir sıvı ve gaz yayıldı. Beş kargo çalışanı gazdan etkilenince hastaneye kaldırıldı.

Sivas Numune Hastanesi'nde gözlem altına alınan 14 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, bulaşma riskine karşı müşaade altında tutuldukları öğrenildi. AFAD ekipleri, rahatsızlanmaya neden olan sıvının ve çevreye yayılan gazın ne olduğunu anlamak için inceleme başlattı.

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