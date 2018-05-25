Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 6 yaşındaki Mustafa Ruşen Karakaş ile 61 yaşındaki Ahmet Yamaç hayatını kaybetti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Kemal Çağlayan'ın aktardığı bilgilere göre, Koyulhisar ilçesine bağlı Bozkuş köyünde hayvancılıkla uğraşan Fikret-Seher Karakaş çiftinin 7 çocuklarından en küçüğü olan 6 yaşındaki Mustafa Ruşen'in 14 gün önce uyurken başında siyah bir cisim fark edildi. Anne Seher Karakaş, oğlunun başından çıkardığı cismin kene olduğunu fark etti. Bir süre sonra ateşlenen çocuk Doğanşar Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Ateşi düşdükten sonra evine gönderilen Mustafa Ruşen, bir süre sonra yeniden rahatsızlanınca Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA şüphesi ile tedavi altına alınan Mustafa Ruşen, çarşamba akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Arazide hayvan otlattığını ve bu sırada üzerine gelen keneyi eve getirmiş olabileceğini belirten baba Fikret Karakaş, "Gece oğlumla birlikte uyuduk. Bu sırada eşim çocuğun başındaki keneyi fark ederek çıkarttı. Sonrasında rahatsızlandı" dedi.



Öte yandan İstanbul'da yaşayan ve yaz tatilini Koyulhisar ilçesine bağlı Boyalı köyünde geçiren 61 yaşındaki Ahmet Yamaç da KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



3 gün önce de Çorum'un Osmancık ilçesinde yaylada kene ısıran 76 yaşındaki Yaşar Güngör, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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