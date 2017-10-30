Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ölmek üzereyken çöplükte bir hayvansever genç tarafından bulunan ve 'Şanslı' adı verilen köpek kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre, Şarkışla'da 20 Ekim günü açlıktan ölmek üzereyken bulunan Kangal cinsi köpek, Sivas'ta özel bir veteriner kliniğine getirildi. Burada tedaviye alınan ve 'Şanslı' ismi verilen köpeğe özenle bakıldı. Kliniğe getirildiğinde 28 kilogram olan Şanslı'ya çok sayıda hayvansever yardım etti.



Köpeğe, sağlıklı başka bir köpekten kan nakli de yapıldı. Ancak dün gece saatlerinde durumu kötüye giden 'Şanlı' tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin öldüğünü duyan hayvan severler büyük üzüntü yaşadı.