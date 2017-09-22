Ray üzerinde tehlikeli okul yolculuğu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenciler ölümü göze alarak ray üzerinde yürüyüp, yolun karşısına geçerek eğitim gördükleri okullarına ulaşmaya çalışıyor.

İHA'nın haberine göre, ilçeyi ikiye ayıran demiryolunda rayların yenilenmesi için tadilat çalışması başlatılarak yol bir süre önce ulaşıma kapatıldı. Tadilatın tamamlanıp yolun yenilenmesine rağmen demiryolunu kullanmak için yapılan geçitler ulaşıma bir türlü açılmadı. Araçları ile ev ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ilçenin dışındaki uzak olan yolu kullanmak zorunda kalıyor. Yaya olarak geçmek isteyen vatandaşlar ve öğrenciler ise tehlikeli olmasına, alt ve üst geçit olmadığı için güvenlik amacıyla yapılan demir parmaklıkları ve beton duvarları aşarak demiryolunu kullanıyor. Okullarına gitmek için yük trenlerinin kullanmak zorunda olduğu yolu kullanan öğrenciler tehlikeyi göze alarak okullarına ulaşmaya çalışıyor.

Okula gitmek için başka bir yolları olmadığını söyleyen öğrenciler yoldan geçmenin çok tehlikeli olduğunu, trenlerin geçtiğini ancak okula gitmek için yolu kullanmak mecburiyetini olduklarını ifade ettiler.