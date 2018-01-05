Sivas'ta kış nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban domuzları, Cumhuriyet Üniversitesi kampüsüne girdi. Kampüste sürü halinde gezen yaban domuzları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre, Kardeşler Tepesi eteklerinde kurulu Cumhuriyet Üniversitesi'nde kış aylarında sık sık yaşanan manzara bu yıl yinelendi.
YİYECEK BULAMAYAN YABAN DOMUZLARI SÜRÜ HALİNDE ÜNİVERSİTENİN KAMPÜSÜNE GİRDİ
Kış nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban domuzları, dün akşam saatlerinde sürü halinde Cumhuriyet Üniversitesi Lojmanları ve Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu alana girdi. Kampüs içinde gezen hayvanlar, cep telefonu ile görüntülendi.
Lojmanlar bölgesinden çıkıp yoldan geçen domuz sürüsü, ardından ormanlık alana doğru gidip gözden kayboldu. Bir otomobil sürücüsünün, yolda önüne domuz sürüsü çıkınca durup beklediği görüldü.
DOMUZ GİRİŞLERİNE ENGEL OLMAK ORMAN İLE KAMPÜS ARASINA DUVAR ÖRME ÇALIŞMASI
Üniversite yönetimi, domuz girişlerine engel olmak için ormanlık alan ile kampüs arasına duvar örme çalışması başlatmıştı.
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