Sivasspor: 2 - Bucaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında 2. Lig ekiplerinden Bucaspor'u ağırladı. Kırmızı-beyazlı ekip, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ilk gol 63. dakikada geldi. Sivasspor, Abdullah Balıkuv'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Bucaspor, 77. dakikada Saruhan Fındıkçı'nın attığı golle skoru eşitledi. Kırmızı-beyazlı ekip, son dakikalarda penaltı kazandı. Topun başına geçen Muhammet Demir hata yapmadı ve attığı golle takımını yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sivasspor mücadeleyi 2-1 kazandı.

İki takım 12 Aralık'ta rövanş karşılaşmasında İzmir'de karşı karşıya gelecek.