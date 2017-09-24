Sivasspor: 2 - Göztepe: 3 | MAÇ SONUCU

14 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri dönen Göztepe durdurulamıyor! Tamer Tuna'nın yönetiminde oynadığı son 3 maçından 9 puan çıkarmayı başaran sarı-kırmızılılar, Sivasspor deplasmanından da 3 puanla ayrıldı!
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Maçın ilk golü Adis Jahovic'ten geldi. 16. dakikasında kendi kalesine gol atan Makedonyalı futbolcu, 33. dakikada bir kez daha sahne aldı. Andre Castro'nun asistinde bu kez rakip fileleri havalandıran Jahovic, takımına eşitliği getirdi. Makedonyalı golcü, ilk yarının son dakikalarında bir gol daha buldu. Penaltı vuruşunda hata yapmayan Jahovic, Göztepe'nin devre arasında soyunma odasına 2-1 önde gitmesini sağladı. Ev sahibinde Carl Medjani, penaltı pozisyonunda yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.
Mücadelenin 2. yarısının başlarında Halis Özkahya bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bir kez daha topun başına geçen isim Jahovic oldu ve golcü oyuncu farkı 2'ye çıkardı.
Sivasspor, 85. dakikada bulduğu golle son dakikalara umutlu girdi. Sağ kanattan gelişen atakta topu önünde bulan Arouna Kone, attığı golle farkı 1'e indirse de Göztepe, 3 puanı 3-2'lik skorla almayı başardı.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 13'e yükseltti ve 3. sıraya yükseltti. Sivasspor ise haftayı 6 puanla kapadı.
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