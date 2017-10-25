SİVASSPOR: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Volkan Bayarslan xx, Serdar Diyadin xx, Mehmet Metin xx

SİVASSPOR: Tolgahan xx, Hakan Bilgiç xx, İbrahim xx, Medjani xx, Rıdvan xx, Galip xx, Cem xx (Emre dk. 64 x), N'Dinga xx, Cyriac xx, Ergin xx (Mert Hakan dk. 69 x), Muhammet Demir xxx (Bifouma dk. 83 ?)

YEDEKLER: Ali Şaşal, Dyakov, Auremir, Muhammed Furkan, Ömerhan

TD: Samet Aybaba

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır x, Kaan xx, Mustafa x (Melih dk. 76 x), Ramazan x, Sedat x, Ali Helvacı x (Serkan dk. 78 x), Tayfun xx, Gökhan xx, Taygun xx, Samet x, İlyas x (Fatih dk. 58 x)

YEDEKLER: Mert Can, Fevzi, Ümit, Alper

TD: Hasan Şermet

GOLLER: Muhammet Demir (dk. 30 ve 48 ), Mert Hakan (dk. 74) (Demir Grup Sivasspor), Gökhan (dk. 61) (Kızılcabölükspor)

SARI KART: Cyriac (Demir Grup Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

30. dakikada Rıdvan'ın ceza sahasında düşürülmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Muhammet Demir penaltıda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

45+1. dakikada topla hareketlenen Muhammet Demir'in ceza sahası içinden şutunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

48. dakikada sol kanattan Cem'in ceza sahasına yaptığı ortada Muhammet Demir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-0

61. dakikada topla buluşan Gökhan ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 2-1

63. dakikada sağ kanattan Rıdvan'ın ortasına arka direkte Ergin'in vuruşunu kaleci Bahadır direğin dibinde kurtararak mutlak bir golü önledi.

74. dakikada Muhammet Demir'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Hakan yerden vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

Sivasspor: 3 - Kızılcabölükspor: 1 | MAÇ SONUCU

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