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Maçın hakemi Cüneyt Çakır, müsabakayı başından sonuna kadar gayet iyi yönetti. Saygı ve sevgi atmosferini yaratttı. Oyunu yakından takip etti, faullerde ve kartlarda kabul edilebilir bir standart yakaladı. Oyuncularla her zaman pozitif anlamda çok iyi iletişimler kurdu. Yardımcıları da olumlu katkılar yapınca maçın hakem açısında yönetim tarzı son derece Avrupai ve çağdaş oldu.