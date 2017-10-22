Sivasspor Bursaspor maç sonucu - Süper Lig'de 0-0 biten ilk maç Sivasspor Bursaspor maçı oldu

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor'u konuk etti. İki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince maç golsüz beraberlikle sona erdi.
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Bu maçın sonucu, Süper Lig'de bu sezon oynanan 78 maçın arasından golsüz sona eren ilk mücadele oldu. 60 yıllık lig tarihinde daha önce oynanan hiçbir sezonda 9 hafta geçildiğinde 0-0 biten herhangi bir maç olmamıştı.
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Dyakov, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Medjani (Dk. 80 Mert Hakan Yandaş), Rybalka, Bifouma (Dk. 72 Cyriac), Emre Kılınç (Dk. 56 Rıdvan Şimşek), Kone
BURSASPOR: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ekong, Titi, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Agu, Delarge (Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş), Batalla (Dk. 89 Yusuf Erdoğan), Jorquera (Dk. 78 Furkan Soyalp), Stancu
SARI KARTLAR: Dk. 33 Batalla, Dk. 59 Agu (Bursaspor), Dk. 90+1 Rıdvan Şimşek (Demir Grup Sivasspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARIDAN DAKİKALAR
11. dakikada soldan Emre Kılınç'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci Harun Tekin güçlükle uzaklaştırdı.
15. dakikada Delarge'nin soldan ceza alanına ortasında Jorquera kafayla topu Stancu'ya indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci Rochet'te kaldı.
17. dakikada Bifouma'nın ceza yayı civarından etkili şutunda, top direğin yanından auta çıktı.
29. dakikada Batalla'nın soldan kullandığı kornerde, ceza alanındaki Delarge'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.
34. dakikada Kone'nin ceza alanı dışından sol çaprazdan şutunda, kaleci Harun Tekin topu kontrol etti.
41. dakikada Auremir'in sağdan ceza alanına ortasında Rybalka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
52. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında, Stancu'nun savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Delarge, meşin yuvarlakla hızla mesafe kat ederek sol çaprazdan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top, direğin yanından az farkla auta gitti.
61. dakikada Kone'nin ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
68. dakikada Rybalka'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Hakan Arslan'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda, top direğin üstünden az farkla dışarı gitti.
82. dakikada Batalla'nın pasına hareketlenen Kubilay Kanatsızkuş'un ceza alanı dışında sol çaprazdan bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
83. dakikada Bursaspor önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Barış Yardımcı'nın sağdan kale alanına gönderdiği topa hareketlenen Battalla, altıpasta müsait durumda topu direğin yanından dışarı attı.
87. dakikada sağdan Rıdvan Şimşek'in pasında ceza alanında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın müsait durumdaki vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi. Maç aynı zamanda bu sezon Süper Lig'de golsüz tamamlanan ilk mücadele oldu.
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