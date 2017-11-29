Sivasspor'dan Onur Kıvrak'a zehir zemberek cevap

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"26.11.2017 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor- Trabzonspor A.Ş. müsabakasından sonra, Trabzonspor A.Ş. kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın açıklamaları kulübümüzü bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştır. Sportmenliğe aykırı davranış ve açıklamalarda bulunmayı alışkanlık haline getiren Onur Recep Kıvrak'ın bu tavrı, Avro bazında aldığı ücretinin hakkını saha dışında da verme çabasının bir neticesi olabilirse de kesinlikle kabul edilebilir değildir.
Kimlerce ve ne saikle yaratıldığı bugün herkesçe malum olan komplo çerçevesinde kimlerin daha fazla mağdur edilmiş olduğu sadece vatan hainlerinin kimleri hedef aldığını göstermeye yarar. Aradan geçen bunca zamana, TFF ve yargı kararlarına ve bunların dahi hangi koşullarda ortaya çıktığına ilişkin bugün bilinen gerçeklere rağmen bugün hala vatan hainlerinin ipine sarılmaya çabalamak hukuka, akla, iyi niyete, vicdana ve insanlığa aykırıdır.
Buradan açık bir şekilde belirtmek isteriz ki, kulübümüzün ilgili tüm mensupları bugün yapılacak bir yeniden yargılamayı tüm samimiyetleri ile isterler. Herkes adil bir yargılamadan kulübümüz mensupları kadar mutlu olur mu görmeyi isteriz. Uygunsuz ifadelerini taraftarımızın tezahüratına bağlama çabasına giren Onur Recep Kıvrak buna bir başka takım arkadaşını da konuya dahi etme çabasını eklemiştir. Bu akıl ve mantık dışı çaba esnasında Hocası Rıza Çalımbay'ı tamamen göz ardı etmiştir. Atıfta bulunduğu dönemde kulübümüzün teknik direktörü olan Sayın Rıza Çalımbay'ın bugün kendisinin hocası olması, Trabzonspor Kulübünün Sayın Çalımbay'a güveninin ne ifade ettiği Onur Recep Kıvrak'ın algısının açıkça dışında kalmıştır.
Ligin 13. haftasında gelen ilk deplasman galibiyeti sorusuna bile Sivas'ta olduğu için ayrı bir mutluluk sebebi olarak ifade edebilen bir profesyonel futbolcunun sadece niyeti değil psikolojisi de son derece kaygı uyandırıcıdır. Recep Onur Kıvrak'ın bu açıklamaları ile Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve davet ediyoruz.
Kulübümüz genel mevzuat açısından tüm haklarını arayacaktır."
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