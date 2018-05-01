Nokta transferlerden takıma maksimum katkı!

Süper Lig’de son olarak G.Birliği’ni evinde 1-0 yenip üst üste 2. galibiyetini alan Demir Grup Sivas, yoluna emin adımlarla devam ediyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; 2015-2016 sezonunda Süper Lig’e veda eden ancak geçen sezon Spor Toto 1. Lig’de misafir olduğunu kanıtlayan ve şampiyonlukla Süper Lig’e dönen Yiğido, gösterdiği performansla rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Geçen sezonun 2. yarısında göreve gelen ve takımını şampiyon olarak lige çıkartan Samet Aybaba, başarısını Süper Lig’de de sürdüyor. 47 puanla 7. sırada olan ve ligin 5. bitirip Avrupa’ya gitmeyi hedefleyen Kırmızı-Beyazlılar’da yaşanan büyük değişim, 62 yaşındaki teknik adamı taraftarın sevgilisi haline getirdi.

BÜYÜKLERİ KORKUTTU

Sivasspor şampiyonluk yarışındaki 4 takımın 3’ünden sahasında galibiyet almayı başardı. Lider Galatasaray’ı 2-1’le geçen Kırmızı-Beyazlılar, 2. sıradaki Başakşehir’i 1-0 mağlup ederken, Beşiktaş karşısında sahadan 2-1’lik zaferle ayrılarak şampiyonluk yarışını derinden etkiledi. Yiğido, 4 Mayıs’ta Başakşehir’e konuk olacak