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SİVASSPOR - FENERBAHÇE

STAT: Yeni 4 Eylül

SAAT: 19:00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: BeIN Sports 1

SİVASSPOR: Ali, Auremir, Mattias, Medjani, Ziya, N’Dinga, Hakan, Bifouma, Saviet, Emre, Kone

TD: Samet Aybaba

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado

TD: Aykut Kocaman

24. RANDEVU

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 24. kez karşı karşıya geliyor. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 23 maçtan 15'ini Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 5 maçı kaybetmeyen, 4 galibiyet, bir beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 57 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçında deplasman takımı Fenerbahçe 5, ev sahibi Sivasspor 3 kez galip gelirken, 2 maç da berabere bitti. Sivasspor'un yeni stadında ilk kez karşılaşacak iki ekibin Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki maçlarında sarı-lacivertliler 23, kırmızı-beyazlılar 18 gol attı. Öte yandan Sivasspor, evindeki son 5 lig maçında Fenerbahçe'ye sadece bir kez kaybetti. Sivas'taki son 5 randevuda ev sahibi ekip 2, Fenerbahçe bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere tamamlandı. Sivas'taki son maçta 2015-2016 sezonunda taraflar 2-2'lik eşitliği bozamadı.

23 MAÇTA 88 GOL

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 23 müsabakada 88 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 57, Sivasspor 31 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 88 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,82 olarak gerçekleşti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

SİVAS UEFA HEDEFİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Demir Grup Sivasspor'da kaleci Tolgahan Acar, kırmızı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlılarda bu karşılaşma öncesinde Arouna Kone, Robinho, Hakan Arslan, Carl Medjani, Delvin Ndinga, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos ve Thievy Bifouma, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

EVİNDE ŞAMPİYONLUK ADAYLARINA GEÇİT VERMEDİ

Demir Grup Sivasspor, bu sezon özellikle iç sahadaki zorlu maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti. Kırmızı-beyazlılar, konuk ettiği şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'a puan vermedi. Ligin 15. haftasında sahasında lider Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, ilk yarının son haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı ve 20. haftada konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Sivasspor, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye 4-1 yenilmişti.

İÇ SAHA KARNESİ

Özellikle iç saha maçlarında başarılı bir grafik çizen Demir Grup Sivasspor, 28 haftalık periyotta evinde çıktığı 14 müsabakada 8 galibiyet, 3'er beraberlik ve yenilgi ile 27 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan periyotta deplasmanda çıktığı 14 maçtan 4'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. Maç başı 1,46 puan ortalamasıyla oynayan Demir Grup Sivasspor, 28 haftada rakip fileleri 37 kez havalandırırken, kalesinde ise 43 gol gördü. Kırmızı-beyazlıların Fildişi Sahilli futbolcusu Arouna Kone, ligin geride kalan bölümünde attığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi. Kone, 28 haftalık periyotta 11 golle takımına önemli katkı sağladı.

FENERBAHÇE GOL YEMİYOR

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 10 puan topladı ve kalesinde gol görmedi. Fenerbahçe, bu süreçte deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0, Kayserispor'u da 5-0 mağlup ederken, sahasında Osmanlıspor'u 2-0 ile geçti. Fenerbahçe tek puan kaybını ise sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı derbi maçında yaşadı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki 54 puanlı sarı-lacivertliler, haftaya lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde 4. sırada girdi. Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 4-1 kazanmıştı.

UZUN SÜRE SONRA SAKAT OYUNCU YOK

Sarı-lacivertliler, ligde uzun bir aradan sonra Demir Grup Sivasspor maçına tam kadro çıkmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de geçen hafta cezalı olan Aatıf Chahechouhe'nin cezası sona ererken takımda sakat oyuncu bulunmuyor. Uzun süreli sakatlığı sona eren Vincent Janssen hafta içinde takımla çalışmalara katıldı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, Hollandalı futbolcuyu maç eksiği sebebiyle Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının kadrosuna alması ise beklenmiyor.

Sarı-lacivertli ekipte, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 30. haftasında Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Mauricio Isla, Aykut Kocaman'ın kararıyla kadroya alınmadı.