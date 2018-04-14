Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Liderle arasında 5 puan fark bulunan Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanından 3 puan alarak puan farkını 2'ye indirmeyi planlıyor. Sivasspor ise evinde Fenerbahçe'yi devirerek yükselişini sürdürmenin peşinde. Peki Sivasspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SİVASSPOR - FENERBAHÇE

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılığını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak. Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son maçta Fenerbahçe 4-1 galip gelmişti.

Fenerbahçe ve Sivasspor arasındaki son 10 maçta Sivassopr 2, Fenerbahçe 6 kere kazandı. 2 maç ise berabere bitti.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 10 puan topladı ve kalesinde gol görmedi. Fenerbahçe, bu süreçte deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0, Kayserispor'u da 5-0 mağlup ederken, sahasında Osmanlıspor'u 2-0 ile geçti. Fenerbahçe tek puan kaybını ise sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı derbi maçında yaşadı.

UZUN BİR ARADAN SONRA TAM KADRO

Sarı-lacivertliler, ligde uzun bir aradan sonra Demir Grup Sivasspor maçına tam kadro çıkmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de geçen hafta cezalı olan Aatıf Chahechouhe'nin cezası sona ererken takımda sakat oyuncu bulunmuyor.

Uzun süreli sakatlığı sona eren Vincent Janssen hafta içinde takımla çalışmalara katıldı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, Hollandalı futbolcuyu maç eksiği sebebiyle Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının kadrosuna alması ise beklenmiyor.

Sarı-lacivertli ekipte, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 30. haftasında Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

24. RANDEVU

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, bu akşam yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 24. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 23 maçtan 15'ini Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 5 maçı kaybetmeyen, 4 galibiyet, bir beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 57 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Sivas'taki maçlar

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçında deplasman takımı Fenerbahçe 5, ev sahibi Sivasspor 3 kez galip gelirken, 2 maç da berabere bitti.

Sivasspor'un yeni stadında ilk kez karşılaşacak iki ekibin Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki maçlarında sarı-lacivertliler 23, kırmızı-beyazlılar 18 gol attı.

Öte yandan Sivasspor, evindeki son 5 lig maçında Fenerbahçe'ye sadece bir kez kaybetti. Sivas'taki son 5 randevuda ev sahibi ekip 2, Fenerbahçe bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere tamamlandı.

Sivas'taki son maçta 2015-2016 sezonunda taraflar 2-2'lik eşitliği bozamadı.

23 MAÇTA 88 GOL

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 23 müsabakada 88 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 57, Sivasspor 31 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 88 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,82 olarak gerçekleşti.