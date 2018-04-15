SERDAR ALİ ÇELİKLER: ''KARARLI VE BASKILI''
F.Bahçe dışarıda iyi; içeride puan kaybı yapıyor. Deplasmanda ligin en iyi takımı. Bunun sebebi genel olarak şu: Kapanan takımlara karşı zorlanma... Evinde biraz daha öne çıkan takımlara karşı pozisyon bulabiliyor.
Bu mantık çok da yanlış değildi. Ama dün Samet Aybaba; tıpkı Kadıköy’deki gibi oynatmak istedi takımını. “Geride kapanalım, hızlı çıkalım” düşüncesindeydi. Ancak 3 temel nokta ‘planı’ bozdu.
1- Sivas anormal kötü savunma yaptı. Pozisyon hataları bir yana felaket bireysel hatalar yaptılar. Yani ‘kalabalık durma’nın hayatta bir karşılığı yok. Hasan Ali asist yaptı, 2. golü az daha Şener atıyordu. Yani bekleri kovalaması beklenen ‘kanat kazmaları’ bir işe yaramadı.
2- F.Bahçe iyi baskı yaptı. Zaten tel tel dökülen Sivas savunmasına kararlı bir baskı uyguladılar. Dönenleri de toplayınca çok rahat hücum devamlılığı sağladılar.
3- Tek hücum planı olan kontrayı 2 kez yakalayan Sivas, her ikisinde de Bifouma’nın beceriksizliğine takılınca kaçınılmaz son oldu.
F.Bahçe haklı bir galibiyet aldı. Sivas’ın kötü bir gününde olması galibiyetin tek açıklaması değil. F.Bahçe kararlı durdu, baskılı oynadı ve kazanmayı bildi.
Böylece kendisi açısından kritik virajdan hata yapmadan döndü. Kendisi açısından tek olumsuz not, 4 maç sonra gol yemesi olarak adlandırılabilir.
F.Bahçe’nin başında 191. maçına çıkan Aykut Kocaman’ı tebrik ederim.
Samet Aybaba’ya ise şunu sormak isterim: Hocam Robinho’dan daha iyi 10 oyuncunu varsa ne mutlu size! Yok eğer ondan daha iyi oyuncularınız yoksa ve Robinho’yu oynatmayarak amacınız ‘iyi savunma yapmak’ ise bunu neden beceremediniz?
Robinho’nun oynatılmaması ligin marka değeri açısından da yanlıştır.
Türk teknik adamların artık ligin genel kalitesine katkısını da tartışmalıyız.
HASAN ALİ
Gayet iyi bir maç çıkardı, şık bir asist yaptı. Gereğinden fazla eleştirilse de hemen her maçta elinden geleni yapan iyi bir profesyonel.
SAMET AYBABA
Takımını hiçbir anlamda iyi hazırlamamıştı.
FAİK ÇETİNER: ''FENERBAHÇE'NİN ÖNÜ AÇILDI''
Fenerbahçe’nin sadece kazanmayı planladığı bir 90 dakikaydı. Bunu, bizler gibi iyi bilen Samet Aybaba, takımını maça kendi alanına çakılı başlattı. Oyuna önde ve pres yaparak başlayan F.Bahçe’nin ilk 11’inde sürpriz yoktu. Valbuena her zaman olduğu gibi hocasının yanında oturuyordu.
Oyunda topla daha çok oynayan, daha istekli taraf F.Bahçe’ydi. Bilhassa, sağ kanat bindirmeleriyle rakibini adeta bunalttı. Şener’in müthiş isteği ve enerjisine bu defa Dirar da ayak uydurmuştu. Bu oyunculara Soldado, Hasan Ali ve Aatif da katılınca, hücum zenginliği yakalandı. Hem de Giuliano’nun genelde hiç sahne almamasına rağmen. F.Bahçe’den gol beklenirken, Sivasspor rakibini gard alamadan iki net pozisyonla yakaladı. Bifouma birinde düşüp birinde de telaşa kapılınca, ev sahibini beklediği golden etti. Bifouma kaçırırken, dönen topta Hasan Ali soldan Aatif’a bir top kesti, o da düzgün vuruşla genç kaleciyi avladı. Sivasspor golün şaşkınlığını üzerinden atamadan ikinci golü de yedi. Devre biterken de Emre Kılınç’ın kafasında, topun içeri girmesine üst direk izin vermedi. Bir tarafta kaliteli, becerikli, iş bitirici ayaklar vardı. Diğer tarafta ise beceriksizlik, şanssızlık ve telaş... F.Bahçe, zor gibi gözüken bir deplasman maçının ilk yarısını net bir skorla bitirdi.
Aykut Kocaman haklı olarak, önde olan takımına ikinci yarı başlarken müdahale etmedi. İkinci 45 dakikada roller biraz değişti. Önde oynamaya başlayan Sivasspor, geriye yaslan ise F.Bahçe oldu. Bu yarıda ev sahibi, pozisyonlar da buldu. Bulduğu pozisyonlarda başrol oyuncusu yine tribünlerden tepki alan Bifouma’ydı. Sivassporlu oyuncunun telaşı ve şanssızlığı onu golle buluşturamadı. F.Bahçe de bu yarıda oyunu idare etti. Kocaman’ın hamleleri; Soldado- Fernandao, Aatif-Mehmet Ekici şeklinde oldu.
Samet Aybaba da ikinci yarının hemen başında sahaya Robinho’yu sürdü. Bu oyuncunun kalitesi, becerisi ve de golü skora geç yansıyınca Sivasspor kaderine razı oldu. Kayseri sonrası Sivas gibi zorlu bir deplasmanı da 3 puanla geçen F.Bahçe’nin ise artık önü iyice açıldı. Bu takım ligi ilk iki arasında bitirse kimse şaşırmasın.
GIULIANO
Dünya Kupası için Brezilya Milli Takımı’na seçilmeyi bekleyen Giuliano, dün takımının en etkisiz ismiydi. Böyle oynarsa, milli formayı zor kapar. Tabii ki F.Bahçe de bu işten zarar görür.
AVRUPA HAYAL
Sahasında Başakşehir, Beşiktaş ve Gaatasaray’ı yenen Sivasspor’un dünkü görüntüsü hayal kırıklığı yarattı. Bu futbol ile Avrupa kupalarını hedeflemeleri hayalden öteye gidemez.
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