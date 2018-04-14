Beşiktaş'ın kazandığı, Galatasaray ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi. Sarı-lacivertliler, üst üste 3. galibiyetini alırken puanını 57'ye yükseltti ve liderlik koltuğunda bulunan Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Sarı-lacivertliler birer maçları eksik Başakşehir'le arasındaki puan farkını da 2'ye indirirken Galatasaray ile aynı puana ulaştı. Uzun süredir sahalardan uzak kalan Vincent Janssen, yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Kalan haftalarda faydalı olmak istedğini söyleyen Hollandalı yıldız, "Zor bir dönem geçirdim. Her futbolcu sahada olmak ister. İlk defa başıma bu kadar uzun süreli bir sakatlık süreci geldi. Çok çalıştım, bir an önce dönmek istiyordum. Artık takımıma katkı sağlamaya hazırım" dedi.

Takımdan ayrı kaldığı dönemdeki durumu sorulurken, "Her hafta takımı ve arkadaşlarınızı izliyor ve onlarla birlikte olmak istiyorsunuz ama ayak parmağındaki ağrıdan dolayı onlarla olamıyorsunuz. Artık önüme bakıyorum" cevabını verdi.

Maç eksikliğini handikap olarak görüp görmediği hakkında, "Hala oynama konusunda yeterince enerjim var. Buna emin olabiliriz. Takımın ihtiyacı olursa kalan maçlarda oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.