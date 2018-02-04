SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşıyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çıktığı 3 lig maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, Sivas'ta bu seriyi devam ettirmeye çalışacak.
SİVASSPOR - GALATASARAY
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Tolga, Donk, Yasin, Feghouli, Rodrigues, Gomis
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN Sports 1
SAKAT: Fernando (Galatasaray)
DERTLASMAN!
Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasman maçlarında beklentilerin altında kaldı. Bu sezon rakip sahalarda çıktığı 9 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, önemli puan kayıpları yaşadı. Son 5 deplasman maçında, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Galatasaray, ardından Kayserispor'u yenerek bu kötü seriyi sonlandırdı.
24. RANDEVU
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 24. kez karşı karşıya geliyor... İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 23 maçtan 16'sını sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 49 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.
SİVASSPOR 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Sivasspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı 5 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 12 Nisan 2014'te 2-1'lik skorla alan kırmızı-beyazlılar, daha sonraki 5 lig maçından 4'ünü kaybetti, birinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.
SİVAS'TAKİ MAÇLAR
Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçından 4'ünü Galatasaray, 3'ünü Sivasspor kazandı, 4 karşılaşma da berabere bitti. Sivas'ta ev sahibi ekip 16, Galatasaray 21 gol attı. Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 3 galibiyetini de evinde aldı. İki takım arasında Sivas'taki son lig maçı 2015-2016 sezonunda 2-2 tamamlandı.
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