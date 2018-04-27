Sivasspor - Gençlerbirliği rakamlar

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Sivasspor ile Gençlerbirliği, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:30. 44 puanlı Sivasspor 7. sırada bulunuyor, Gençlerbirliği 30 puana sahip ve 17. sırada. Sivasspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Gençlerbirliği son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 106 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sivasspor kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.10, Gençlerbirliği sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Sivasspor son haftadaki Tobol müsabasında 0-1 kazandı.

Gençlerbirliği ise Sivasspor karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Sivasspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Sivasspor, kendi sahasında 23 gol attı, 18 gol yedi.

Gençlerbirliği ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gençlerbirliği, 18 gol atarken 36 gol yedi.