Sivasspor - Gençlerbirliği rakamlar

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Sivasspor, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Gençlerbirliği takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:30. Sivasspor 44 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Gençlerbirliği 30 puanda ve 17. sırada. Sivasspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Gençlerbirliği, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 106. İddaa'da Sivasspor kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Gençlerbirliği kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Sivasspor son haftadaki Tobol müsabasında 0-1 kazandı.

Gençlerbirliği ise Sivasspor maçında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Sivasspor, 23 gol attı ve 18 gol yedi.

Gençlerbirliği, dış sahada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gençlerbirliği 18 kez gol sevinci yaşadı, 36 kez topu ağlarında gördü.