Sivasspor - Gençlerbirliği rakamlar

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Sivasspor, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Gençlerbirliği takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:30. Maç öncesi Sivasspor 44 puanla 7. sırada, Gençlerbirliği 30 puanla 17. sırada bulunuyor. Sivasspor son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Gençlerbirliği, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 106 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sivasspor kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.10, Gençlerbirliği sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Sivasspor son hafta oynanan Tobol maçında 0-1 kazandı.

Gençlerbirliği ise Sivasspor karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Sivasspor, 23 gol attı ve 18 gol yedi.

Gençlerbirliği, dış sahada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gençlerbirliği 18 kez gol sevinci yaşadı, 36 kez topu ağlarında gördü.