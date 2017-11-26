Sivasspor Trabzonspor maçı canlı izle - Sivasspor Trabzonspor maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'a konuk oluyor. Bordo-mavililer, 220 günlük dış saha galibiyet özlemine yeni hocası Rıza Çalımbay'la son vermek istiyor. Çalımbay, yönetiminde ligde oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet alan Trabzonspor, yeni bir ivme yakaladığı yeni hocasıyla dış sahada yaşadığı 8 maçlık kabusa da son vererek moral bulmak istiyor.

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SİVASSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 1 (13' Burak Yılmaz)

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 14.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAKATLAR: Jose Sosa (Trabzon)

CEZALILAR: Bifouma (Sivasspor) / Olcay Şahan (Trabzon)



SİVASSPOR: Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Ndinga, Rybalka, Hakan, Emre, Kone, Muhammet Demir

YEDEKLER: Tolgahan, Echiejile, Dyakov, Galip, Mert Hakan, Ergin, Hakan, Rıdvan, Cem, Cyriac

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

TRABZONSPOR: Onur, Uğur, Durica, Mas, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, Castillo, Burak, N'Doye

YEDEKLER: Esteban, Kamil Ahmet, Bongonda, Volkan Şen, Hubocan, Abdülkadir, Bero, Kucka, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

RIZA ÇALIMBAY: Zorlanacağımız maçlardan biri olacak ama biz, ilk yarının sonuna kadar maç kaybetmeme sözü verdik. Sivas yaralı olduğu için bütün gücünü kullanacaktır.

8 MAÇTIR DIŞARIDA KAZANAMIYOR

Trabzonspor, dış sahada oynadığı son 8 maçta 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Geçtiğimiz sezon dışarıda oynadığı Adanaspor ve Fenerbahçe maçlarından 1-1'lik skorlarla ayrılan bordo-mavililer, bu sezon ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarından 2-2'lik, Kayserispor deplasmanında ise golsüz beraberlikle dönerken, Göztepe'ye 3-2, Evkur Yeni Malatyaspor'a da 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, sahasında elde ettiği Osmanlıspor galibiyetinin ardından Sivas'dan 3 puanla dönmesi halinde bu sezon ilk kez üst üste maç kazanmış olacak ve Rıza Çalımbay ile ilk deplasman galibiyetini alarak hasrete son verecek. Karadeniz ekibi, geride kalan 12. haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik elde ederken, 4 de mağlubiyet aldı. Attığı 23 gole karşılık ise kalesinde 26 gol gördü.

6 İSİM KART SINIRINDA

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda oynanacak olan zorlu Sivasspor maçı öncesi kart uyarısında bulundu. Gereksiz kartlar konusunda dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapan deneyimli teknik adam saha içinde gereksiz tartışmalardan ve faullerden kaçınılmasını istedi. Sivasspor maçı öncesi, bordo-mavili takımda 6 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Uğur Demirok, Juraj Kucka, Bero ve Yusuf Yazıcı sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek. 3 maçlık cezası Sivasspor ile oynanacak olan maçtan sonra bitecek olan Olcay Şahan da sarı kart sınırında bulunan bir başka oyuncu.

Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Mattias Bjarsmyr, Trabzonspor maçını kazanarak ligde yeniden yenilmezlik serisi başlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Sivasspor Trabzonspor maçı