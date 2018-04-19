Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un takım kaptanı Ziya Erdal, ligde son 5 haftada tüm puanlara talip olduklarını belirterek, ligi üst sıralarda bitirmek istediklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekipte dokuzuncu sezonunu geçiren sol bek Ziya, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor'u yenerek, kötü gidişatı sonlandırmak istediklerini ifade etti.

Son 2 maçta aldıkları mağlubiyetlerin üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Ziya, "Bunlar bize yakışmayan sonuçlar. Takım olarak ikinci yarı, ilk yarıya oranla daha az puan topladık ama kalan 5 maçımız var. İnşallah o 5 maçı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz de var. Sivasspor olarak biz iyi bir ekibiz. Bu birlikteliği en iyi şekilde sahaya yansıtıyoruz." diye konuştu.

Ziya, Trabzonspor karşılaşmasının kendileri açısından önemli olduğunu, son haftalarda kaybettikleri puanları bu maçta telafi etmek istediklerini dile getirdi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Trabzon'a galibiyet hedefiyle gideceklerini vurgulayan Ziya, şöyle konuştu:

"Trabzonspor ile aramızda az bir puan farkı var. Yendiğimiz zaman, rakibimize yaklaşacağız. Bunun için Trabzon'a 3 puan için gidiyoruz. İnşallah bu karşılaşmadan alacağımız sonuçla taraftarımızı da mutlu ederiz. Bizim için ve camia için önemli bir maç. İnşallah sahada gerekeni yaparız. Takım olarak bunu başaracak gücümüz var."

Kırmızı-beyazlı taraftarın son 5 maçta da desteğini sürdürmesini isteyen Ziya, deplasmanda ve Sivas'ta birbirinden zorlu maçlara çıkacaklarını belirtti.

Ziya, Spor Toto Süper Lig'e bir yıllık aranın ardından yeniden döndüklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Lige alışık bir camia ve taraftarımız var. Başarılı bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Birçok arkadaşımız yeni geldi. 41 puana sahibiz ve önümüzde 5 hafta var. Takım olarak bütün puanlara talibiz. Hedefimiz ligi üst sıralarda bitirmek. Avrupa neden olmasın, bunu önümüzdeki 5 maç belirleyecek. İnşallah kalan 5 maçı en iyi şekilde değerlendirip, ligi de bize yakışan bir yerde bitiririz."