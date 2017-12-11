Siyah Beyaz Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferhat'ın Yiğit'in evini kurşunlayanların sorumlularının bulmaya çalıştığı Siyah Beyaz Aşk 9. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanının yayınlanıp, yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki, Siyah Beyaz Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Siyah Beyaz Aşk 10. bölüm fragmanı hakkında merak edilenler ve 9. bölüm özeti...

SİYAH BEYAZ AŞK 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Takipçileriyle 9. randevusuna çıkan Siyah Beyaz Aşk'ın 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Siyah Beyaz Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.

Başrollerini İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın üstlendiği Siyah Beyaz Aşk'ın zengin oyuncu kadrosunda Muhammer Uzuner, Arzu Gamze Kılınç, Ece Dizdar, Deniz Celiloğlu, Cahit Gök, Uğur Aslan, Sinem Ünsal ve Kadriye Kenter yer alıyor.

SİYAH BEYAZ AİK 9. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SİYAH BEYAZ AŞK 9. BÖLÜM ÖZETİ

Aslı ve Ferhat'ın arasındakiler giderek duygusal bir hal alıyor. Başta Namık olmak üzere herkes farkına varmaya başlıyor! Aslı ise, Ferhat'ın intikam almasını önlemek için ona engel olmaya çalışıyor! Ferhat, kendisini vuran adamın önünde elinde silah dikiliyor; fakat, karşısındaki kişinin söyledikleri karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor!

Aslı ve Ferhat aşık mı oluyor? Arzu, Cahit'in sakladığı olayı öğrendi mi? Ferhat, Namık'ın kendi, babası olduğunu öğreniyor mu? Hasmı, Ferhat'a hangi gerçekleri anlatıyor?

Ferhat, büyük bir öfkeye kapılarak dayısı ile karşı karşıya geliyor! Peki Ferhat'ın kardeşine ne oldu?

Yiğit’in evinin kurşunlandığı haberiyle deliye dönen Ferhat sorumlularını bulmak için harekete geçer. Ferhat’la birlikte adamların peşinden giden Cem’in yaralanması Aslı’yı çileden çıkarır. İkisi de kardeşleri için endişe etmektedir.

Namık, Şahin’i durdurduğunu söylediğine göre bunu yapan kim? Namık mı yoksa Namık’ın hamlesini görmezden gelen Şahin mi? Şahin, Ferhat’ı yanına çağırır. Şahin, Ferhat’ın hayatındaki tüm yalanları anlatacaktır!

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