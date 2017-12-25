Siyah Beyaz Aşk 11. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Ferhat ve Aslı'nın yaşanan tüm olaylardan sonra uzlaşmaya çalıştığı bölüm ekrana geldi. Son bölümü seyreden seyirciler 'Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna yanıt aramya başladı. Peki, Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanı hakkında merak edilenler ve 11. son bölüm özeti...

SİYAH BEYAZ AŞK 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'de yayınlanan Siyah Beyaz Aşk'ın 11. bölümü ekranlara geldi. Son bölümün ardından seyirciler yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Fakat yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

SİYAH BEYAZ AŞK 11. BÖLÜM ÖZETİ

Ferhat'ın babasının Namık Emirhan olduğunu öğrenen Aslı, gerçekleri Ferhat'a söyleyecek mi?



Aslı, Ferhat'ın yıllardır bir yalanın içinde yaşadığını öğrenir. Ferhat'a karşı farklı duygular hissettiğini anlayan Aslı, bunu dile getirmeye hazırlanır. Aslı, Ferhat'ın karanlık tarafının dayısı sandığı Namık Emirhan'dan geldiğini düşünür. Namık Emirhan'ın karşısına çıkan Aslı, tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için hamle yapar.

Öte yandan Namık Emirhan'ın da Aslı'yı devre dışı bırakmak için planı vardır. Herkesin sırlarının olduğunu düşünen Namık, Aslı'yı hedef alır ve bu uğurda hiç beklenmeyecek kadar acımasız olacaktır.

Ferhat ve Aslı, tüm yaşananlardan sonra uzaklaşmaya mı karar verecek?

Namık'ın elinde büyük bir koz vardır. Namık'ın elindeki bilgi, Aslı'nın unutmak istediği büyük bir günahı mı saklıyor?

Aslı, Ferhat'ın kalbine dokunmaya devam eder. Ferhat'ın karanlık tarafına gelmeyen ışık, Aslı ile birlikte yol gösterici olmaya başlar.

Namık'ın aklında kötü bir plan vardır. Namık, aklındaki planla Aslı'ya zarar vermeyi mi düşünüyor? Ferhat, Aslı'nın iyiliği için uzaklaşmayı uygun mu görecek?

Siyah Beyaz Aşk

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı

Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanı

Siyah Beyaz Aşk 11. bölüm

Siyah Beyaz Aşk 11. son bölüm

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER