Başrollerini İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Muhammet Uzuner, Ece Dizdar, Uğur Aslan ve Kadriye Kenter'in paylaştığı Siyah Beyaz Aşk dizisi 11. bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanıda yayınlandı. İşte Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanı ve yeni bölümün yayınlanacağı tarih...

SİYAH BEYAZ AŞK 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'yı büyük bir tehlike beklemektedir. İntikam almak için işbirliği yaptığı genç çocuk, Aslı'nın başına bela olacaktır. Aslı, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır ve yardımına yetişen yine Ferhat olur.

Aslı ile Ferhat'ın ayrılığı, açılmamak üzere kapanan eski defterleri bir kez daha açar. Aslı, Ferhat'ın bir yalanın içinde olduğunu ve gerçeklerin bilinenden çok daha farklı olduğunu itiraf eder. Bu itiraf Ferhat'ı harekete geçirir ve yeni bir başlangıç olur.

Siyah Beyaz Aşk 12. yeni bölümü ile 8 Ocak Pazartesi 20:00'de Kanal D'de!

SİYAH BEYAZ AŞK 11. BÖLÜM ÖZETİ

Aslı büyük bir ikilemde. Ferhat’a gerçekleri söylemeli mi yoksa onu korumak için susmalı mı? Aslı kendi içinde bocalarken Ferhat da Aslı ve ailesi arasında bir seçim yapmak zorundadır. Uğruna hayatından vazgeçtiği ailesini mi yoksa Aslı’yı mı seçecek?

Ebru bir taraftan ailenin içine sızmanın yolunu bulurken bir taraftan da Cem ile evlilik kararı almışlardır. Aslı, Ebru ve Cem’in ani evlilik kararı karşısında tavrı ne olacak?

Namık, Aslı’nın geçmişindeki kirli dosyaları bulup çıkarırken Ferhat, Aslı’yı korumak için onu özgür bırakır. Sonunda özgürlüğüne kavuşan Aslı, Ferhat’a arkasını dönüp gidebilecek mi?

Siyah Beyaz Aş

Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER