Siyah Beyaz Aşk dizisi 12. bölümü yılbaşı nedeniyle bugün yayınlanmayacak. Diziseverler, Siyah Beyaz Aşk'ın 12. bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanı...

SİYAH BEYAZ AŞK 12. BÖLÜM NE ZAMAN?

Siyah Beyaz Aşk 12. bölümüyle 8 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelecek.

Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanı;

Siyah Beyaz Aşk 12. bölümde:

Ferhat'a veda eden Aslı, gerçekleri itiraf ediyor!



Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'yı büyük bir tehlike beklemektedir. İntikam almak için işbirliği yaptığı genç çocuk, Aslı'nın başına bela olacaktır. Aslı, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır ve yardımına yetişen yine Ferhat olur.



Aslı ile Ferhat'ın ayrılığı, açılmamak üzere kapanan eski defterleri bir kez daha açar. Aslı, Ferhat'ın bir yalanın içinde olduğunu ve gerçeklerin bilinenden çok daha farklı olduğunu itiraf eder. Bu itiraf Ferhat'ı harekete geçirir ve yeni bir başlangıç olur.

SİYAH BEYAZ AŞK DİZİSİ HAKKINDA

Erkeğin kararmış kalbine, çiçek açtırmaya yemin etmiş bir kadın düşer. Can alan el, hayat veren elle buluşur. Aşk en olmazı oldurur. Çünkü aşk bütün kötülükleri temize çeker, değiştirir, iyileştirir!

Ferhat, peşine düştüğü adamı yaşatmak için bir doktora ihtiyaç duyar. Kendini insanları iyileştirmeye adamış olan doktor Aslı ile yolları bu sebeple kesişir. Hayatta asla yan yana gelemeyecek, siyahla beyaz kadar zıt iki insan. Aslı, zorla alıkonulduğu çiftlikte baskı altında yaralı bir adama hayat vermeye çalışırken görmemesi gereken bir şey görür. İyilik meleği sandığı, Ferhat’ın dayısı Namık’ın aslında bir katil olduğuna tanık olur. Artık Aslı’nın yaşaması imkansızdır. Namık tarafından ölüm fermanı imzalanır. Ferhat tam Aslı’yı öldüreceği sırada ona yaşaması için bir şans tanır. Tek bir şartla… Aslı’nın hayatını değiştirecek bir şartla. Bu “şart” hem Aslı’nın hem de Ferhat’ın hayatını kökünden değiştirecektir.

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