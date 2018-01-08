Siyah Beyaz Aşk yeni bölümü izleyiciler tarfından merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Muhammet Uzuner, Ece Dizdar, Deniz Celiloğlu, Cahit Gök, Uğur Aslan ve Kadriye Kenter gibi isimlerin rol aldığı Siyah Beyaz Aşk yılbaşından dolayı geçen hafta yayınlanmamıştı. Peki, Siyah Beyaz Aşk 12. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte, Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm fragmanları ve özeti...
SİYAH BEYAZ AŞK 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Yeter ile Namık Emirhan'ın konuşmalarını duyan Aslı, Ferhat'tan yıllarca saklanan büyük yalanı öğrenmişti. Bunu Ferhat'a açıklamak istese de tüm ailesini karşısına almayı göze alamamıştı. Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'nın öldürülmesi emredilir. Aslı'yı kurtarmaya çalışan Ferhat, acı gerçekle de yüzleşmek zorunda kalır. 12 yaşında küçücük bir çocukken katil olmak zorunda kalan Ferhat, bunun hesabını tüm ailesinden sormaya kalkışır. Namık Emirhan'ı öldürmeye kalkan Ferhat, geçmişin intikamını almak ister.
Yıllardır büyük bir yalanın içinde yaşayan Ferhat, yanında olan Aslı'nın kalbine sığınır. İçinde kalanları söylemek için yazdığı veda mesajında, Ferhat’a gerçek babasının Berber Necdet olmadığını söyleyen Aslı pişman olacak mı?
Namık, Aslı’yı ortadan kaldırmaya kararlıdır. Cüneyt ise kurduğu hain planla sadece Aslı’dan değil Ferhat’tan da kurtulmaya çalışmaktadır. Yılmaz tarafından kaçırılan Aslı ölümle burun buruna gelir ancak Ferhat’ın onu kurtaracağına emindir.
SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Aslı büyük bir ikilemde. Ferhat’a gerçekleri söylemeli mi yoksa onu korumak için susmalı mı? Aslı kendi içinde bocalarken Ferhat da Aslı ve ailesi arasında bir seçim yapmak zorundadır. Uğruna hayatından vazgeçtiği ailesini mi yoksa Aslı’yı mı seçecek?
Ebru bir taraftan ailenin içine sızmanın yolunu bulurken bir taraftan da Cem ile evlilik kararı almışlardır. Aslı, Ebru ve Cem’in ani evlilik kararı karşısında tavrı ne olacak?
Namık, Aslı’nın geçmişindeki kirli dosyaları bulup çıkarırken Ferhat, Aslı’yı korumak için onu özgür bırakır. Sonunda özgürlüğüne kavuşan Aslı, Ferhat’a arkasını dönüp gidebilecek mi?
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